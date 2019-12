Mare in tempesta ad Agnone Cilento: le foto e il video diventano virali

Non solo danni e paura. Il maltempo, sotto un altro punto di vista, regala sempre delle immagini davvero straordinarie. Oggi, ad Agnone Cilento di Montecorice (foto e video di Annamaria Milo), il mare è stato molto agitato a causa delle raffiche di vento che hanno provocato delle onde altissime.

La curiosità

Tanti i curiosi che si sono avvicinati al litorale cittadino per scattare numerose fotografie o registrare video per immortalare il mare in tempesta che ha incantato, per tutta la giornata, gli abitanti del piccolo comune cilentano.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery