Agnone Cilento, rapace con gli occhi gialli salvato in mare

Tanta curiosità, oggi, nel marre di Agnone Cilento, dove un pescatore del porto ha recuperato in mare un bellissimo rapace dagli occhi gialli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il salvataggio

Il volatile non riusciva più a volare e, per questo, è stato affidato al vice sindaco Pasquale Tarallo, il quale, a sua volta, lo ha consegnato ai veterinari dell’Asl. “Ringrazio con tutto il cuore chi si è prodigato per salvarlo ed ha avuto la sensibilità di aiutare questo animale ed evitagli una morte certa” dichiara Tarallo.