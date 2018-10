Agropoli, aggredì i carabinieri in un bar: 31enne finisce in carcere

Un pregiudicato 31enne di Eboli, ma residente ad Agropoli, è stato arrestato dai carabinieri, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, perché accusato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L'episodio

L’uomo, il 17 aprile 2016, aggredì una pattuglia di carabinieri in un bar agropolese. Bloccato e tratto in arresto, venne all’epoca sottoposto al regime di arresti domiciliari. I militari della locale Stazione, oggi, hanno rintracciato nuovamente il 31enne, che dovrà scontare la pena definitiva di 3 mesi di reclusione in carcere.