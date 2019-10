Coppia di fidanzati aggredita ad Agropoli: si cercano due ragazzi stranieri

E’ allarme sicurezza ad Agropoli, dove una coppia di fidanzati di 21 anni è stata prima aggredita e poi derubata da due fratelli di nazionalità marocchina di 17 anni. L’episodio – riporta Infocilento – si è verificato, nei giorni scorsi, in via Pio X.

Il fatto

I due giovani erano seduti su una panchina quando, improvvisamente, si è avvicinato uno dei due ragazzi stranieri per chiedergli di cambiare delle banconote con delle monete. Il 21enne accetta di aiutarlo e si reca in una pizzeria per aiutarlo. Soltanto che, pochi minuti dopo, si è avvicinato alla coppia anche il fratello più grande del marocchino ed insieme hanno iniziato a picchiarlo usando anche una cazzottiera di ferro. Spaventati i residenti che sono scesi in strada per soccorrere l’adolescente che, successivamente, è stato trasportato in ospedale. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.