Anziana si chiude in casa e non parla con nessuno: arrivano i vigili del fuoco

Ore di apprensione, ieri, ad Agropoli, dove per ventiquattrore non si hanno avute notizie di un’anziana residente in via Risorgimento. La donna, infatti, non rispondeva né al telefono né al citofono.

L'intervento

Di qui l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo essere stata sollecitata più volte anche dai carabinieri, ha aperto la porta della sua abitazione. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. Resta il mistero sulla sua volontà di non volere avere contatti con l’esterno.