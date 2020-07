De Luca avverte: "I Covid Hospital restano aperti, a ottobre non si sa cosa succede"

“I Covid Center devono rimanere, perché nessuno è in grado di dire quello che accadrà ad ottobre”. A ribadirlo, oggi, è il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione del presidio ospedaliero di Agropoli. “Incrementeremo – dice - i posti-letto di terapia intensiva fino ad 800 unità, che ovviamente ci auguriamo non servano. Ma oggi noi programmiamo rispetto all’ipotesi peggiore, per avere maggiore tranquillità e poter garantire l’assistenza migliore in qualsiasi scenario”.

