Agropoli, sorpreso di notte nei bar: 33enne finisce in carcere

E’ finito in carcere il 33enne di Agropoli, C.C le sue iniziali, accusato della “mancata esecuzione" dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dalla Procura di Vallo della Lucania.

Il caso

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la permanenza presso la sua abitazione dalle 19 alle 7, lo scorso mese di giugno, in più circostanze ed in orari notturni, è stato sorpreso dai carabinieri in alcuni bar della zona dove andava a bere e frequentava persone sino a notte inoltrata non rispettando, dunque, gli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria. E così ieri pomeriggio i militari dell’Arma, su disposizione della Procura, lo hanno rinchiuso nella locale casa circondariale.