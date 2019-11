Fermato per un controllo inveisce contro gli agenti: denunciato automobilista ad Agropoli

Questa mattina un'automobilista di Agropoli, fermato alla guida di una vecchia vettura, risultato sprovvisto dei documenti di guida e della copertura assicurativa, ha cercato di impedire che gli agenti della polizia municipale potessero porre in essere gli atti d'ufficio.

La tensione

La sua reazione è stata talmente scomposta che ha richiesto l'intervento anche di un carabiniere che passava per caso in via Pio X. Solo la determinazione degli agenti della polizia municipale coadiuvati dal carabiniere intervenuto, hanno permesso di portare a termine gli atti di accertamento, sottoponendo il veicolo a sequestro amministrativo preordinato alla confisca ma anche agli atti di identificazione, elezione domicilio e nomina difensore di fiducia nei confronti del responsabile dei fatti descritti, che è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Dal comando di Polizia municipale, diretto dal maggiore Carmine Di Biasi, fanno sapere che le attività di controllo continueranno ininterrotte e che "non sarà tollerato alcun atteggiamento lesivo e di violenza nei confronti degli agenti impegnati nelle attività di controllo".