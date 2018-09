Agropoli, bottiglia di carburante nel parco pubblico: bimbo in ospedale

Panico, ieri pomeriggio, all’interno del parco “Liborio Bonifacio” di Agropoli, dove un bambino, mentre stava giocando con alcuni amici, avrebbe raccolto da terra una bottiglia con all’interno del carburante. Poi ha lanciato il liquido contro un coetaneo.

I soccorsi

Il piccolo è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale, dove i medici lo hanno preso in cura. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Resta il mistero sulla presenza della bottiglia di carburante in un’area verde frequentata soprattutto da famiglie con bambini e adolescenti.