Dramma ad Agropoli, scoperto cadavere vicino al parco: passanti sotto choc

Dramma, ieri sera, ad Agropoli, dove alcuni passanti hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di nazionalità tunisina nei pressi del Parco "Liborio Bonifacio".

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso. Sono in corso le indagini per risalire alla sua identità. Potrebbe trattarsi di un clochard morto per cause naturali.