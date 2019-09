Molesta passanti poi aggredisce i carabinieri, giovane arrestato per resistenza

Aggredisce carabiniere in piazza, arrestato. A finire nel mirino dei militari della compagnia di Agropoli un giovane di 27 anni, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ragazzo, con precedenti simili, aveva aggredito un militare durante un controllo, procurandogli contusioni giudicate guaribili in 3 giorni. L’episodio si è registrato sabato scorso, di notte, in piazza Merola. Il 27enne aveva maltrattato diversi passanti, fino all'arrivo dei carabinieri, sollecitati dall'intervento di qualche cittadino.

La dinamica

Giunti sul posto, i carabinieri hanno perquisito il giovane, ma quest'ultimo si è scagliato con violenza contro uno di loro. Bloccato e condotto in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, il giovane è stato tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.