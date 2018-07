Agropoli, sgominata centrale dello spaccio: famiglia in manette

I carabinieri hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione in via Risorgimento, ad Agropoli, dove hanno arrestato tre pregiudicati con l’accusa di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Si tratta di un uomo di 44 anni, della sorella di 37 e del cognato di 24. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 62 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina, circa 1.000 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Vallo della Lucania; la donna, invece, è finita in cella a Salerno.