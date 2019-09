Agropoli scende in campo per Chicco: le iniziative per il bimbo

Il cuore dei cittadini è grande: lo dimostra il sostegno e la solidarietà mostrata nei confronti di Chicco, bambino di 4 anni, che vive con i genitori a Stella Cilento. Il piccolo, infatti, ha un tumore maligno, anche molto aggressivo. I genitori vorrebbero provare una cura sperimentale all’estero ma i costi da affrontare sono notevoli. Da qui la volontà di voler dare loro un sostegno e questo potrà essere esperito da tutta la Comunità agropolese, attraverso la partecipazione a tre eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Il sindaco Adamo Coppola si è fatto promotore presso le società sportive U.S. Agropoli e New Basket Agropoli, oltre che con l’Associazione culturale “Il sipario” di Umberto Anaclerico (in collaborazione con l’Associazione Camelot) per devolvere alla nobile causa, una parte o tutto il contributo derivanti dal pagamento dei ticket di ingresso alle prossime gare sportive in programma e ad uno spettacolo teatrale organizzato ad hoc.

Gli eventi

A supporto della causa benefica, le raccolte sono previste per domenica 29 settembre, alle ore 15, presso lo stadio “Guariglia” in occasione della gara Unione Sportiva Agropoli 1921 – Gladiator e domenica 6 ottobre, alle ore 18.30, presso il Pala “Di Concilio” in occasione della gara di esordio stagionale tra New Basket Agropoli e New Caserta Basket. E ancora giovedì 10 ottobre alle ore 20.45 presso il Cineteatro “E. De Filippo”. Sarà portato in scena dall’Associazione “Il sipario” lo spettacolo “I casi sono due” di Armando Curcio (costo del biglietto: 5.00 euro, che sarà interamente devoluto per Chicco). Verranno distribuite in sala anche delle buste per coloro che volessero fare un’offerta.

Parla il sindaco Adamo Coppola