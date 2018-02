Telecamere ad Agropoli, Coppola: "Sono funzionanti, solo cinque fuori uso"

“Ad Agropoli le telecamere funzionano Sono solo cinque (su 42) quelle che al momento risultano fuori uso, a causa di un problema tecnico e, a tal proposito, già è stata contattata giorni fa, per le vie brevi, la ditta al fine di provvedere al loro ripristino”. A chiarirlo è direttamente il sindaco Adamo Coppola che, in una nota ufficiale, smentisce alcune notizie apparse su qualche quotidiano rassicurando la cittadinanza.

La sicurezza

Il primo cittadino decide di intervenire per evitare che “una informazione distorta e imprecisa” possa “procurare allarme ingiustificato nella popolazione”. Per questo racconta: “Mi sono preoccupato personalmente di controllare, proprio l’altro giorno, la funzionalità delle telecamere installate sul nostro territorio, recandomi nella sala operativa sui cui video vengono trasmesse le immagini delle telecamere, presenti nel centro cittadino e nei diversi luoghi della nostra Città. E posso assicurare che tutto funziona perfettamente, tranne un esiguo numero di apparecchiature, che verranno ripristinate al più presto». Di notevole importanza tali dispositivi che – come fa sapere il Comando di Polizia municipale – sono state utilizzate, in passato, e vengono consultate ogni giorno quale: ausilio ad indagini di ogni genere; per individuare malfattori; per violazioni al Codice della Strada; in caso di sinistri stradali; per individuare autori di danneggiamenti di auto in sosta. Le immagini sono disponibili per tutte le forze dell’ordine e proprio negli ultimi giorni, sono state anche richieste e fornite ad un Comune limitrofo. Quanto al numero di furti, il primo cittadino precisa: "Ho appreso direttamente dalle forze dell’ordine che sono una decina i furti denunciati dal primo gennaio 2018 ad oggi. Quindi – come ho già avuto modo di dire nell’incontro tenutosi con i residenti di località Mattine, l’altro giorno - siamo preoccupati anche se si verifica un solo furto, perché si va a turbare la tranquillità del singolo e si crea preoccupazione, ma parlare di ondate di furti senza precedenti, significa affermare il falso”.

Infine l’amministrazione comunale di Agropoli ha richiesto già negli anni scorsi, e a più riprese, l’istituzione di un Commissariato di Polizia. Nei giorni scorsi ha ricevuto la richiesta del Sindacato di Polizia, per chiedere al Ministero competente l’istituzione di un Commissariato nel Cilento: nei prossimi giorni la richiesta verrà approvata in Giunta, quindi passerà al vaglio del Consiglio Comunale per l’ok definitivo.