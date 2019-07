Agropoli, muore annegato davanti al padre: domani i funerali di Biagio Manganelli

Dopo l’esame esterno, effettuato dal medico legale, è stata restituita ai familiari la salma di Biagio Manganelli, il ragazzo di soli 15 anni deceduto, ieri mentre in barca a vela col padre vicino al porto di Agropoli. Domani alle 9.45 saranno celebrate le esequie presso la chiesa della Madonna delle Grazie con partenza dalla casa dei genitori, Giuseppe e Clelia, che hanno perso il loro unico figlio.

La tragedia

Intorno alle 15 di ieri Biagio era con il padre a largo del porto. Stava facendo il bagno quando, improvvisamente, la corrente lo ha trascinato a largo. Il padre, che era a bordo della barca a vela, si è gettato in mare per raggiungerlo ma non ha fatto in tempo. Il giovane è morto annegato, mentre l’imbarcazione si è scagliata contro gli scogli. Dolore in tutta la comunità.