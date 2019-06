Lutto ad Agropoli, domani i funerali del giovane Vito Petrillo

La città di Agropoli si prepara a dire addio a Vito Petrillo, il ragazzo di 20 anni deceduto nella notte tra domenica e lunedì a causa di un improvviso malore. Domani, alle 14, le esequie partiranno dalla sua abitazione, situata in località “Madonna del Carmine”, per raggiungere la chiesa “Madonna delle Grazie" in Piazza della Repubblica. Subito dopo la salma sarà portata al locale cimitero.

Il dramma

Il giovane, intorno alle 2.30 della notte, mentre era in casa insieme alla madre dei suoi due figli, si è sentito male. Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra con i sanitari che hanno cercato di rianimarlo. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sembra che a togliergli la vita sia stato un arresto cardiaco fulminante.