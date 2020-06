Agropoli, attivo da settembre il distaccamento dei vigili del fuoco

Sarà operativo, a partire dal 1 settembre 2020, il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Agropoli. Si partirà il 1 luglio con il distaccamento estivo, con durata fino al 31 agosto. Dopodiché si proseguirà con il presidio permanente che vedrà operativi al suo interno 30 tra uomini e donne, organizzati su 4 turni. La sede nel frattempo, in questo mese di giugno, sarà interessata da una serie di interventi di adeguamento per renderla ancora più funzionale alle esigenze.

La location

L’edificio che ospiterà la caserma dei caschi rossi resta la medesima, situata presso il locale sito in località Mattine, che già ha accolto il presidio durante la scorsa estate e che la Giunta Regionale della Campania ha affidato in comodato d’uso gratuito al Comune di Agropoli, per finalità di Protezione civile, quale Ente capofila del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per altri 16 Comuni, in caso di eventi calamitosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento del sindaco Coppola: