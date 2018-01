Agropoli, donna trovata morta e imbavagliata in casa: identificato il cadavere

Dramma, ieri sera, in via Caravaggio ad Agropoli, dove il cadavere di una donna cinese è stato rinvenuto all’interno di un appartamento. La vittima è stata identificata: si chiamava Lin Suqing, di 49 anni.

La scoperta

Il corpo era nel letto ed aveva mani e piedi legati e la bocca chiusa con lo scotch. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. Non è escluso che la donna possa essere stata uccisa, forse per soffocamento. Ad allertare le forze dell’ordine, che seguono la pista dell'omicidio, è stato il proprietario dell’abitazione. La salma è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in attesa dell’autopsia. Il decesso è avvenuto tra il 30 e il 31 dicembre. Si indaga.