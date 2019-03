Curiosità ad Agropoli, il "Cristo" appare sul mare: la foto diventa virale

Sta facendo il giro del web la fotografia scatta da Alfredo Lo Brutto ad Agropoli dove, attraverso un gioco di luci davvero incredibile, sembra di vedere la figura di Gesù che appare, con le braccia aperte, sopra il mare, come se stesse benedicendo la comunità. La foto viene condivisa, in queste ore, da centinaia di persone che continuano a fare i complimenti all’autore per essere stato in grado di catturare un’immagine davvero suggestiva.