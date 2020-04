"Si sente puzza di gas", donna si chiude in casa ad Agropoli: arrivano i pompieri

Tensione, oggi pomeriggio, ad Agropoli, dove i residenti di via Granatelle hanno iniziato a sentire un odore di gas proveniente da un appartamento con all’interno una donna di 64 anni originaria della provincia di Napoli.

L'intervento

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco che sono stati costretti ad usare un’autoscala per provare ad entrare nell’abitazione in quanto la donna non rispondeva né al citofono né alla campanello della porta d’ingresso. Soltanto alla fine quest’ultima ha aperto e i pompieri hanno potuto accertare che, comunque, non vi era alcuna fuga di gas. La donna è stata identificata e segnalata agli uffici sociali del Municipio.