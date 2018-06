Agropoli, beccati mentre rubavano nelle auto in sosta dei turisti

I carabinieri del comando di Sapri hanno arrestato per furto aggravato il 54enne M.D. e il 42enne D.C., entrambi originari di Agropoli. I due sono stati fermati dopo aver forzato alcune autovetture in sosta, per rubare alcuni beni e oggetti al loro interno. Per entrambi è scattato l'arresto in flagranza mentre la merce è stata restituita ai legittimi proprietari. Si trattava di turisti in villeggiatura preso i lidi del lungo mare di Policastro. Dopo le formalità di rito i due rei sono stati sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa di rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.