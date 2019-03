Agropoli, maxi furto in una casa: ladri in fuga

Continuano i furti nella città di Agropoli. Nelle ultime ore i ladri hanno fatto irruzione all’interno di una casa, situata in via Fontana dei Monaci, nei pressi della Baia di Trentova, per rubare gli infissi, il letto, il divano, diversi mobili e finanche la caldaia.

Le indagini

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario che ha subito denunciato il furto ai carabinieri. Sono in corso le indagini per riuscire a trovare qualche indizio che consenta di risalire all’identità dei malviventi.