Pullman si ferma per un guasto in strada, salta la partita di calcio

Pullman della squadra ospite si ferma in strada e l'incontro di calcio salta. Accade nel girone D tra Giffonese e Acquavella. A prendere provvedimenti sarà il giudice sportivo, nello specifico se assegnare la vittoria a tavolino o decidere di rinviare la gara a nuova data. Ieri pomeriggio il bus sul quale viaggiava la squadra proviente dal Cilento si è fermato all’altezza dell’uscita di Agropoli Nord, senza poter proseguire il viaggio verso Giffoni Valle Piana. Non c'erano altri mezzi disponibili per raggiungere lo stadio "Troisi".

Il disagio

L’Acquavella ha così richiesto l'intervento dei caraibnieri, che hanno redatto un verbale per spiegare l'assenza della squadra, poi inviato ai dirigenti della Giffonese. Trascorsi i canonici 45 minuti, l'arbitro ha mandato l'altra squadra negli spogliatoi, demandando ogni decisione al giudice sportivo.