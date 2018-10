Agropoli, tre rotatorie tornano ad essere illuminate

Sono tornate ad essere illuminate le rotatorie nelle località Madonna del Carmine, in via Salvo D’Acquisto ed ex Strada Statale 267 ad Agropoli.

La mappa

Si tratta, in particolare, di tre rotatorie situtate all'ingresso alla località Madonna del Carmine dallo svincolo Agropoli Sud; in località Marrota, sulla ex SS 267; in via D’Acquisto, nella zona “treno”. Tutti tratti di competenza provinciale, per i quali la ditta aggiudicataria del servizio pubblica illuminazione ha provveduto al ripristino della funzionalità, su indicazione del sindaco Adamo Coppola e dell’assessore al ramo, Eugenio Benevento. Gli interventi seguono quelli già effettuati nei pressi degli svincoli di uscita dalla SP 430 – Cilentana, nei giorni scorsi, sempre dal Comune di Agropoli. Intanto, la medesima ditta, sta provvedendo in questi giorni alla sostituzione dei sostegni ai pali della pubblica illuminazione, dei fari rotti e pericolosi, oltre alla pitturazione dei sostegni. Le operazioni in questione sono in atto in località Moio e sono già state svolte in via Monzo. Proseguiranno a breve anche su via Matilde Serao e zone limitrofe, in concomitanza con l’interramento delle tubature per le opere fognarie. La ditta sta provvedendo alla sostituzione dei corpi illuminanti e delle lampade ad alta efficienza.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Coppola e l’assessore Benevento: “Abbiamo raccolto le istanze dei cittadini e ci siamo fatti carico di ripristinare i punti stradali che erano rimasti al buio. Questo è avvenuto dopo aver chiesto alla Provincia di Salerno, competente sui tratti, di poter intervenire in maniera autonoma. Abbiamo a cuore la sicurezza dei cittadini e una carente visibilità mentre si guida potrebbe essere causa di sinistri stradali. La ditta, inoltre, sta provvedendo ad una revisione generale dei pali della pubblica illuminazione, sostituendo o ripristinando quelli rovinati con la messa in opera di lampade e punti luce ad alta efficienza”.