Sorpresa ad Agropoli, avvistata la nave "Serenissima"

La “Serenissima” in rada oggi ad Agropoli. Si tratta di una nave Passenger (Cruise) Ship costruita nel 1960 che naviga attualmente sotto bandiera della Saint Vincent and the Grenadines.

La curiosità

Ha a bordo turisti che arrivano da Messina ed è diretta al porto di Genova e da qui, poi, ripartirà con destinazione Montecarlo. Numerosi residenti e anche visitatori hanno scattato numerose foto per immortalare la sua presenza nel mare agropolese.