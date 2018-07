Agropoli, attivato il presidio estivo dei vigili del fuoco

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione del distaccamento estivo dei vigili del fuoco ad Agropoli. E’ collocato in un locale che la Giunta Regionale della Campania ha affidato in comodato d’uso gratuito al Comune di Agropoli, per finalità di Protezione Civile, quale ente capofila del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per altri 16 Comuni, in caso di eventi calamitosi.

I dettagli

Il locale è collocato in località Mattine: si tratta di un prefabbricato di 700 metri quadrati circa, con 1.000 metri quadrati di aree esterne, che il Comune ha provveduto a far allestire e a rendere funzionale. Qui sarà ospitata una squadra dei vigili del guoco per l’Aib (Anti Incendio Boschivo), munita di due mezzi operativi. Nella medesima struttura sarà presente anche l’idonea sede di Protezione civile operativa in caso di eventi emergenziali e calamitosi. È in corso di valutazione da parte del Ministero dell’Interno la possibilità di rendere definitiva, con apposito decreto, l’apertura del distaccamento dei caschi rossi.

I presenti

Hanno partecipano alla cerimonia il comandante dei vigili del fuoco Adriano De Acutis, il sindaco Adamo Coppola e il vice sindaco Elvira Serra. L’auspicio è che il distaccamento diventi nel tempo permanente. Le autorità hanno ringraziato pubblicamente i caschi rossi per il loro lavoro nel territorio comunale agropolese.

