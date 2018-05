Agropoli, taglio del nastro dei vicoli di Corso Garibaldi

Si è tenuto questa mattina il taglio del nastro per i lavori di completamento della pavimentazione dei vicoli di Corso Garibaldi di Agropoli. Il restyling ha riguardato via Monti, via Carducci e via Sella.

Il commento

All’inaugurazione era presente il sindaco Adamo Coppola: “A causa delle intense piogge, gli interventi si sono chiusi con un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia”. Poi ha annunciato: "Nelle prossime settimane è in programma la chiusura di altri cinque cantieri. Partiamo con lo svincolo tra la SP 45 e Cannetiello, quindi piazza Mediterraneo, la riqualificazione del castello, rifacimento marciapiedi e ampliamento via Piano delle Pere, seconda uscita impianto sportivo Guariglia. Tutte opere importanti per migliorare, ancora, la nostra città” conclude il primo cittadino.