Agropoli, auto avvolta dalle fiamme: donna e bambini rischiano la vita

Paura, questa mattina, in via De Gasperi ad Agropoli, dove un’automobile (Ford Focus di colore grigio) in corsa è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

A bordo della vettura – riporta L’Occhio – c’era una donna e dei bambini che, fortunatamente, sono riusciti in tempo ad abbandonare l’abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti a domare il rogo, mentre la Polizia Municipale ha monitorato la circolazione veicolare.