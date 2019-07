Agropoli, tir di rifiuti speciali avvolto dalle fiamme: traffico in tilt

Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, in località Mattine ad Agropoli, dove un camion che trasportava rifiuti speciali è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L’autista, che stava percorrendo la Strada Statale 18 - Cilentana, si è reso conto in tempo di ciò che stava per accadere ed è riuscito a scendere subito dal mezzo pesante.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo, che sarebbe stato provocato da un corto circuito divampato nel vano motore. Disagi alla circolazione veicolare.