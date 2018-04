Tensione, la scorsa notte, in via Salvo D’Acquisto ad Agropoli, dove una minicar parcheggiata lungo la strada è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme che, in pochi minuti, l’hanno completamente distrutta. I residenti, spaventati, hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Si indaga sull’origine del rogo.