Agropoli, la Croce Gialla subentra alla Croce Bianca per la tipo A: la nota

Domani mattina lasceremo la postazione di tipo A di Agropoli tenuta in piedi in emergenza così come ci era stato richiesto. Auguriamo a chi verrà dopo di noi un buon lavoro. Continueremo a mantenere in piedi fino a nuovi affidamenti le due postazioni di Agropoli B e BM. Un grazie va ai medici anestesisti volontari che nonostante l'assenza di risorse economiche adeguate hanno continuato con grosso spirito di sacrificio ed abnegazione.

Sembra che si sta finalmente andando verso l'internalizzazione del personale Medico, ci auguriamo che questo processo continui quanto prima su tutte le postazioni Asl Salerno dove il Medico e l'Infermiere sono esternalizzati, per creare nuove capacità occupazionali e rendere più stabile la figura degli operatori non laici sulle ambulanze di soccorso...buon lavoro a tutti.