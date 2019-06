Agropoli, al via i lavori di sistemazione della spiaggia nella marina

Sono iniziati, questa mattina, i lavori di sistemazione della spiaggia della “marina”, presso il porto di Agropoli. I mezzi sono all’opera per liberare l’arenile dalla posidonia spiaggiata, in grosse quantità. Nelle prossime ore, gli interventi partiranno anche sull’arenile adiacente a via Kennedy (lido Azzurro).

I dettagli

Nel giro di pochi giorni, le spiagge in questione torneranno fruibili, così come le altre presenti ad Agropoli, sulle quali la pulizia viene effettuata a ritmi regolari, dal mese di febbraio. "Sono iniziate le operazioni per sistemare le spiagge interessate da un notevole spiaggiamento di posidonia - affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore al Porto e Demanio, nonché vicesindaco, Eugenio Benevento - Ricordiamo che la posidonia è elemento chiave per la conservazione degli ecosistemi del Mar Mediterraneo e indice di salubrità del mare, ma i più preferiscono spiagge libere dalla stessa. Si procederà con lo stoccaggio in loco, non essendo intervenuta, al momento, alcuna normativa che permetta di smaltire la posidonia a costi abbordabili".