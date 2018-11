Agropoli, completati i lavori in via Piano delle Pere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono stati ultimati gli interventi di sistemazione di via Piano delle Pere, ad Agropoli. Le operazioni effettuate, per una spesa pari a 228.000 euro, sono consistite nell’allargamento della sede stradale, con la realizzazione di marciapiedi sul lato destro. Inoltre sono stati rimossi i pali delle utenze Enel e Telecom, i cui cavi sono stati interrati; sono stati sostituiti i pali della pubblica illuminazione. E’ stata operata ex novo la segnaletica orizzontale e verticale.

Al termine dei lavori, sul tratto è stata effettuata la fresatura e la messa in opera di nuovo asfalto. Con le economie derivanti dal ribasso della gara di appalto, il sindaco Adamo Coppola ha manifestato la volontà di prolungare i lavori sulla strada in questione. «Abbiamo portato a compimento un lavoro molto atteso dai residenti – afferma il sindaco Adamo Coppola – che ha portato a risolvere numerose situazioni disagianti che erano presenti nella zona. Ma non ci fermeremo qui: ho già dato mandato agli uffici di prolungare il medesimo lavoro su un ulteriore pezzo di strada, utilizzando i fondi risparmiati con il ribasso d’asta».