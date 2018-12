Agropoli: litiga con il fratello e lo colpisce alla testa con una bottiglia

Tensione, questa mattina, davanti ad un bar situato in via San Pio X, ad Agropoli, dove due fratelli romeni sono venuti alle mani a seguito di una lite. Secondo una prima ricostruzione hanno avuto prima una discussione dai toni accesi, scoppiata per futili motivi. Poi uno dei due, preso dall'ira, ha afferrato una bottiglia per colpire l’altro sulla testa.

Le indagini

Spaventati clienti e passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato i due fratelli. Il ferito è stato trasportato presso il locale ospedale per essere medicato.