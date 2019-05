Agropoli, lite violenta nel cuore della notte: arrivano i carabinieri

Tensione, intorno alle 3 della scorsa notte, in via Pio X ad Agropoli, dove è avvenuta una violenta lite tra una donna e un uomo per motivi ancora da accertare.

L'intervento

Le loro grida – riporta Infocilento – hanno attirato l’attenzione di un vigilantes che ha cercato di placare gli animi. Sul posto, però, è stato necessario l’intervento dei carabinieri che, dopo averli identificati, hanno raccolto la testimonianza della donna. Al momento non risultano denunce.