Agropoli piange la scomparsa del vescovo Grocholewski: il cordoglio del Papa

Dolore in Vaticano e in provincia di Salerno per la scomparsa, all’età di 80 anni, del cardinale polacco Zenon Grocholewski. Era Prefetto emerito della Congregazione per l’Educazione Cattolica, che aveva lasciato, per aggiunti limiti di età, nel 2015 dopo 16 anni.

La sua vita e il legame con Agropoli

Una vita impegnata nella Curia romana con diversi incarichi e dedicata principalmente alle tematiche del Diritto canonico e dell'educazione, i due pilastri della formazione e del lavoro del porporato. A lungo era stato stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI. Dal 21 dicembre 1982 al 21 febbraio 2001 Grocholewski è stato Vescovo della Diocesi di Agropoli. L’11 agosto 1983, in occasione della festa della “Madonna delle Grazie”, l’ex sindaco Agostino Di Bartolomeo gli conferì anche la cittadinanza onoraria alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose.

Il cordoglio

In un telegramma Papa Francesco, rivolgendosi al fratello del porporato, signor Wladislaw, ha espresso la sua vicinanza, ricordando "con gratitudine - scrive - la benemerita opera da lui svolta come apprezzato docente di Diritto canonico nelle Pontificie Università Gregoriana e Lateranense, sia pure come autore di numerose pubblicazioni scientifiche". In particolare Francesco ha sottolineato la generosità del servizio dedicato alla Santa Sede nei diversi incarichi scrivendo: "Egli ha dato testimonianza di zelo sacerdotale, di fedeltà al Vangelo e di edificazione della Chiesa". Infine ha assicurato la sua preghiera e imparte la benedizione apostolica a quanti ne piangono la scomparsa.