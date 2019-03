Va dall'avvocato e lascia i figli in macchina: mamma nei guai ad Agropoli

Momenti di paura, questa sera, nei pressi di via Filippo Patella ad Agropoli, dove una madre ha lasciato due figli (un neonato e una bimba di 4 anni) all’interno della sua automobile per recarsi presso lo studio di un avvocato.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno sentito piangere in continuazione il figlio più piccolo. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Ma, nel frattempo, una donna era già riuscita a farsi aprire la vettura dalla bambina. Un’ambulanza del 118 si è subita presa cura dei bimbi che sono risultati in buone condizioni di salute. La loro madre ora, però, rischia una denuncia per abbandono di minori.