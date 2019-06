Agropoli, colto da malore in palestra: soccorso il sindaco Coppola

Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio, ad Agropoli, dove il sindaco Adamo Coppola ha avvertito un malore mentre si trovava in una palestra.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo i sanitari che lo hanno subito preso in cura. Il primo cittadino, fortunatamente, ora sta bene. Per lui un improvviso calo di pressione. Non ha mai perso conoscenza e, al termine dei controlli di routine, ha preferito non recarsi in ospedale ma tornare a casa.