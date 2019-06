Colto da malore durante la partita ad Agropoli: tifoso in ospedale

Momenti di paura, domenica pomeriggio, durante la partita di calcio tra le squadre Agropoli e Brindisi per la promozione in Serie D.

I soccorsi

Un tifoso brindisino, residente in provincia di Napoli, è stato colto da un improvviso malore - riporta Infocilento - mentre stava guardando il match. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, per circa 15 minuti, gli hanno eseguito le manovre di rianimazione. Poi, una volta stabilizzato, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Vallo della Luca dov’è tuttora ricoverato. La partita è stata sospesa per circa 30 minuti. Le condizioni del tifoso sono stazionarie.