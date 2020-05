Agropoli, comincia la distribuzione delle mascherine: parla il sindaco

Tiene banco il tema della distribuzione delle mascherine in Cilento, dopo il rifiuto del sindaco di Santa Marina, che ravvisa problemi di carattere logistico e chiede di intervenire soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione, a cominciare dai bambini. Ad Agropoli, la distribuzione izierà domani, martedì 5 maggio, e terminerà giovedì 7 maggio.

I dettagli

Saranno utilizzate quattro sedi come centro di raccolta e smistamento: Sala polifunzionale “G. Paolo II” di Piazza della Repubblica; Palazzetto dello sport “Di Concilio” di via Taverne; la sede della Croce Rossa Italiana in viale Lombardia; la scuola “Scudiero” di via Verga. Ogni sede avrà seggi di riferimento: seggi da 1 a 6 Sala polifunzionale “G. Paolo II”; seggi da 7 a 11 Palazzetto dello sport “Di Concilio”; seggi da 12 a 16 la sede della Croce Rossa Italiana; da 17 a 21, la scuola “Scudiero” di via Verga.

Il calendario

Martedì 5 maggio la distribuzione sarà dedicata ai cittadini residenti che hanno il cognome che inizia da A a G; mercoledì 6 maggio da H a P; giovedì 7 maggio da Q a Z. La distribuzione avverrà dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Ad ogni nucleo familiare verrà consegnato un kit che comprende 2 mascherine, oltre al kit per bambino (se presente in famiglia). Per informazioni ed eventuali chiarimenti, attivo il numero 3881825945. La persona dovrà recarsi alla sede con mascherina di protezione e un valido documento di riconoscimento. Ogni persona potrà ritirare i kit al massimo di altre 3 persone, se avrà ricevuto delega.

Il commento

"Ci siamo subito attivati, le mascherine sono diventate obbligatorie - dice il sindaco Adamo Coppola –. Raccomando a tutti la massima responsabilità nel loro utilizzo. Con la collaborazione di tutti riusciremo a vincere questa battaglia".