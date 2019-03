Agropoli, studente affetto da meningite: profilassi per genitori e compagni di classe

E’ ancora ricoverato, nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale “Cotugno” di Napoli, il ragazzino di 15 anni, residente in località Muoio di Agropoli, risultato affetto da meningite batterica. I medici sono prudenti ma il giovane, che frequenta il liceo scientifico “Alfonso Gatto”, non è in pericolo di vita.

Il caso

La diagnosi (febbre alta e dolori al capo) è stata accertata dai sanitari dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania che hanno disposto il trasferimento del giovane presso il nosocomio. Il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alla Pubblica Istruzione e dirigente medico presso il nosocomio vallese, Rosa Lampasona, sono in contatto costante con il dirigente dell’Ufficio Prevenzione dell’Asl Salerno, Pierangelo Perito, e con il dirigente scolastico dell’Istituto. La stessa Asl ha disposto la profilassi, a base di antibiotici, per compagni di classe e relativi genitori, oltre che delle persone che sono venute in contatto con il giovane. Inoltre si è già proceduto alla bonifica dei locali della scuola. Le lezioni, dunque, si svolgeranno regolarmente. La situazione al momento risulta sotto controllo.