Colto da malore mentre fa il bagno in mare: morto anziano ad Agropoli

Ancora una tragedia ad Agropoli. Intorno alle 17, un anziano della zona, E.G le sue iniziali, è stato colto da un improvviso malore mentre faceva il bagno in mare.

La tragedia

A soccorrerlo è stato il bagnino presente sulla spiaggia, allertato dagli altri bagnanti. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 con i sanitari che hanno tentato di rianimarlo. Ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Dolore in città dove il 78enne, residente nella frazione Madonna del Carmine, era molto conosciuto.