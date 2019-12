Agropoli, blitz dei vigili sugli autobus degli studenti: raffica di multe

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Agropoli (capitano Antonio Cantarella, capitano Ermanno Napoliello, Apm Jessica Carpinelli, maresciallo Immacolata Immerso) hanno svolto una serie di controlli su autobus, di tre diverse ditte, che trasportavano studenti.

Le multe

Durante i controlli sono state riscontrate una serie di irregolarità che hanno portato a elevare ben 17 verbali. Per ogni autobus sottoposto a verifiche, sono state riscontrate più irregolarità. Queste quelle emerse: in quattro casi gli pneumatici, misurati con apposito spessimetro, erano irregolari perché inferiori a 1,6 millimetri di spessore; in due mancavano le cassette di pronto soccorso; in altri due vi erano uscite di sicurezza irregolari o non funzionanti; in un caso le luci esterne non erano accese; in due casi gli estintori erano scaduti e non revisionati; in due è stata riscontrata l’assenza del triangolo rosso di sicurezza; uno non aveva con sé il contrassegno dell’assicurazione; tre non avevano al seguito i cunei ferma ruote; in un caso è stata accertata l’assenza dell’indicatore della velocità esterna posteriore.

I sequestri

Nei giorni scorsi, infine, si è proceduto invece al sequestro di un veicolo e di tre ciclomotori privi di copertura assicurativa e in due casi sono stati fermati soggetti la cui vettura non era stata sottoposta a revisione periodica. “I controlli – afferma il comandante della Polizia locale, maggiore Carmine di Biasi – proseguiranno anche nei prossimi giorni. Abbiamo a cuore l’incolumità di tutti gli utenti della strada e per questo motivo gli interventi saranno incentrati proprio sulla salvaguardia della sicurezza, a 360 gradi”. Le operazioni di controllo, in generale, vengono compiuti su indicazione del sindaco Adamo Coppola; quelli relativi agli autobus che trasportano studenti, anche su richiesta dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosa Lampasona.