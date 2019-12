Niente messa di Natale in una scuola di Agropoli: scoppia la polemica

Esplode la polemica ad Agropoli, dove il Consiglio d’Istituto del Primo Circolo Didattico ha deciso di non far celebrare la Messa pre-natalizia e neanche la benedizione del presepe.

La polemica

Tale iniziativa ha suscitato le perplessità da parte di alcuni genitori degli alunni del noto istituto scolastico, che non vogliono rinunciare alle tradizioni cattoliche, che, fino allo scorso anno, sono state celebrate senza alcun problema. “La decisione – spiega la dirigente scolastica ad Infocilento - non è stata assunta in maniera arbitraria o discrezionale, tantomeno autoritaria, perché essa è scaturita da un sereno confronto con il Consiglio di Circolo”. Poi precisa: “Non ho vietato alcuna manifestazione né alcun simbolo religioso connesso col Natale: testimonianza ne sono gli addobbi, i simboli e i manufatti esposti già in alcuni plessi della scuola e i programmi delle iniziative pubblicati sul sito del I Circolo. Non c’è, pertanto, nessuna presa di posizione contro la tradizione cattolica, che é innegabile riconoscere come una delle matrici culturali dell’Europa moderna”. .