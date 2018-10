Agropoli, il parcheggio dell'ex campo sportivo "Landolfi" torna libero

A partire da oggi, 1 ottobre 2018, così come previsto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola, il parcheggio dell'ex campo sportivo "Landolfi" e quello situato nei pressi del Castello Angioino-Aragonese (area sterrata) tornano liberamente fruibili, in maniera totale. Una buona notizia per i residenti e anche per i tanti visitatori che, soprattutto nei weekend, arrivano nella città cilentana.