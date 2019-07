Coltivava piante di marijuana in casa: arrestato 33enne ad Agropoli

Un 33enne residente ad Agropoli, ma originario della provincia di Napoli, è stato arrestato con l’accusa di coltivazione di cannabis e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

I carabinieri hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione per un controllo. E così, nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana essiccata e svariati semi della stessa sostanza, un proiettile per carabina detenuto illegalmente ma anche 10 piante di canapa indica in pieno infiorescenza invasate e che erano state poste in un terreno adiacente alla casa dove era stata creata una vera e propria serra per la coltivazione dello stupadefacente.

L’uomo, dopo le operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania è stato accompagnato presso la sua abitazione al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al laboratori per le analisi quantitative e qualitative per verificare quante dosi sarebbero state ricavate. Continuano intanto gli accertamenti al fine di riscontare la presenza di complici e le dimensioni del fenomeno dell’attività criminosa in tutta l’area.