Rubano i portafogli mentre la squadra è in campo, beffa per quattro calciatori

Perdono la partita e gli vengono anche rubati i portafogli. E' accaduto ai giocatori della Pro Colliano, squadra di prima categoria. Ieri, durante una partita di campionato con il Real Agropoli, ad Agropoli, quattro giocatori sono stati derubati dei loro portafogli. Dopo aver perso per 5 a 1, quattro calciatori hanno scoperto che nei loro zaini mancavano portafogli e soldi. Piccole cifre, dai 20 ai 50 euro. L'episodio è stato denunciato dalla società aicarabinieri. I ladri si sarebbero introdotti all'interno degli spogliatoi rubando tutto quello nelle loro possibilità. Gioia amara per le vittime, che si sono visti consegnare la stessa cifra in contanti rubata dai loro zaini dalla società.