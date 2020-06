Rompono il finestrino di un'auto per rubare: ladri in azione ad Agropoli

Continuano i furti lungo la fascia costiera di Agropoli. L’ultimo episodio si è verificato, questa mattina, in località Baia di Trentova, molto frequentata soprattutto dagli amanti del mare.

Il caso

Ignoti hanno frantumato il vetro di un’automobile, in sosta in un parcheggio libero, riuscendo a rubare qualche oggetto, fortunatamente non di valore. Sembra che il proprietario della vettura abbia già sporto denuncia alle forze dell’ordine. L’auspicio è che venga rafforzato il sistema di videosorveglianza nella zona che, soprattutto nei weekend, è frequentata da residenti e turisti.