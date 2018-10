Agropoli, riapre a senso unico via Alighieri: il dispositivo di traffico

E’ stata riaperta, questa mattina, a senso unico via Dante Alighieri ad Agropoli, che, da alcune settimane, era interessata da lavori alle opere fognarie, con l'obiettivo di prevenire allagamenti in caso di pioggia.

Il dispositivo di traffico

I veicoli potranno circolare da località Madonna del Carmine verso la stazione ferroviaria. Coloro che provengono dal senso inverso dovranno, invece, adottare i percorsi alternativi. Gli interventi sono nella fase finale. La ditta operante è in attesa che l’Enel effettui il distacco della corrente elettrica e compia una serie di operazioni collegate su otto cavi presenti nel sottosuolo, dove si sta operando, che erogano, ognuno, alta tensione a 20 mila volt. Una volta che i cavi in questione saranno resi innocui, gli operai potranno ultimare gli interventi in corso, senza rischi. Mercoledì 7 novembre, salvo condizioni meteo avverse, la strada tornerà nuovamente fruibile a doppio senso di circolazione.

I percorsi alternativi

Per chi proviene dalla stazione ferroviaria e l’area nord di Agropoli, percorrere via Alighieri, giunti all’altezza edificio ex liceo scientifico, svoltare a destra su via Taverne, alla successiva rotatoria svoltare a sinistra, procedere su via S. D’Acquisto; alla rotatoria (altezza Beauty Si) svoltare a sinistra e continuare su località Marrota; deviazione del traffico, eccetto residenti, nell’area immediatamente prima del tratto chiuso, su via Fuonti e via A. Scarpa (Liceo “Gatto”) per chi proviene dal centro di Agropoli, direzione Torchiara.