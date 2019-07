Estate 2019, alla città di Agropoli il riconoscimento della Spiga verde

La città di Agropoli è stata insignita, anche per il 2019, per il terzo anno consecutivo, della Spiga verde. Dopo la Bandiera blu e la Bandiera verde dei pediatri, per il Comune guidato dal sindaco Adamo Coppola, giunge un altro ambito riconoscimento, la Spiga verde 2019, che viene assegnata ai Comuni che valorizzano e investono sul proprio patrimonio rurale, promuovono il turismo rurale, la biodiversità e le aziende agricole tipiche, migliorando le buone pratiche ambientali. La “Spiga verde – Bandiera blu dell’Agricoltura” viene rilasciata dalla Fee Italia (Foundation for environmental education), la medesima organizzazione che assegna le Bandiere blu, e da Confagricoltura. Questa mattina, a Roma, si è tenuta la cerimonia di consegna.

Il commento del sindaco: